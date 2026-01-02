Kahramanmaraş’ta uzun süredir özlenen kar yağışı, kent genelinde hem şehir merkezinde hem de yüksek kesimlerde etkisini göstererek renkli ve keyifli görüntülere sahne oldu. Beyaza bürünen cadde, sokak ve parklar, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Kar sevincini fırsata çeviren bazı gençler, şehir içinde snowboard ve kayak yaparak adeta görsel bir şölen sundu. Alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkarken, bu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kayda alındı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

Aileler çocuklarıyla birlikte kar topu oynayıp hatıra fotoğrafları çekerken, kimi vatandaşlar ise sadece yürüyüş yaparak kar manzarasının keyfini çıkardı. Uzun süredir beklenen yağış, hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı, kış mevsiminin en güzel yüzünü bir kez daha ortaya koyarken, kentte kısa süreli de olsa adeta bayram havası yaşattı.