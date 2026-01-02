“Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin” bölgelerinde yaşayan ve “dağların süsü” olarak nitelendirilen yaban keçilerinin popülasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yürüttüğü yoğun koruma ve denetim faaliyetleri sayesinde artış gösteriyor. Ancak av yasağına uymayanlara yönelik yaptırımlar da kararlılıkla uygulanıyor.

DKMP Göksun Şefliği ekipleri tarafından Afşin’in kırsal Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde, bir şahsın yaban keçisi avladığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında söz konusu kişiye 969 bin 591 TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Ayrıca yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen av tüfeğine, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Yetkililer, yaban hayatının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.