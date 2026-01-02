Onikişubat Belediyesi ekiplerinin 7/24 esasına göre sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Toptaş, yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 70 Santimetreye Ulaştı
Zorlu hava koşullarına rağmen ulaşımın aksamaması ve günlük hayatın normal seyrinde devam etmesi için tüm imkânların seferber edildiğini ifade eden Başkan Toptaş, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

Başkan Toptaş, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar dileyerek, vatandaşların güvenliği için çalışmaların devam edeceğini söyledi.