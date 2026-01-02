Çalık’ın vefat haberi, yalnızca ailesini ve yakın çevresini değil; sanayi, ticaret ve iş dünyasını da derin bir üzüntüye boğdu.

Üretime, istihdama ve memleketine adadığı ömrü boyunca sayısız insana dokunan Ali Galip Çalık, çalışkanlığı, mütevazı duruşu ve hayırsever yönüyle Kahramanmaraş’ın hafızasında iz bırakan isimler arasında yer aldı.

Başarılı iş yaşamının yanı sıra sosyal sorumluluk alanındaki katkılarıyla da takdir toplayan Çalık, ardında saygı ve dua ile anılan bir miras bıraktı.

Merhum Ali Galip Çalık’ın cenazesi, İstanbul’dan Kahramanmaraş’a getirilerek Zekeriya Tanrıverdi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’ndaki aile kabristanında dualarla toprağa verildi.

Cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, Çalık ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, iş dünyasından isimler ve çok sayıda vatandaş katılarak merhuma son görevini yerine getirdi.

Biz de Aksu TV ailesi olarak merhum Ali Galip Çalık’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.