Sektörün karşı karşıya olduğu temel sorunlara değinen Öksüz, yüksek istihdam maliyetleri ve döviz kuru baskısının firmalar üzerinde ciddi yük oluşturduğunu vurguladı.

Bu sorunların aşılması için istihdam desteklerinin tüm tekstil sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade eden Öksüz, ihracatçılara sağlanan döviz dönüşüm desteklerinin de artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeni pazarlara açılmanın sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik olduğuna dikkat çeken Öksüz, özellikle ABD pazarında Türkiye’nin payını artırmasının stratejik bir hedef olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin entegre üretim yapısının küresel ölçekte önemli bir rekabet avantajı sunduğunu kaydeden Öksüz, bu güçlü yapının korunabilmesi için hem sektörel hem de kamusal desteklerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.