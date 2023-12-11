Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.682,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, düşüş eğiliminde bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 8.671,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.685,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in cuma günü açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.