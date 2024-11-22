İSTANBUL (AA) - Vodafone'un müşterilerine bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunduğu Vodafone FLEX dünyası, ikinci yaşını doldurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Seç Seç Al" mottosuyla hareket eden Vodafone FLEX ile müşterilere bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyor.

Toplam 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX ile son bir yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturuldu. Çeşitli ödeme kolaylıklarının sunulduğu Vodafone FLEX'te son bir yılda en çok tercih edilen ödeme şekli, faturaya ek 12 ayda ödeme seçeneği oldu.

Vodafone müşterileri, eski telefonlarını Vodafone'a getirdikleri takdirde, yeni cihaz alırken eski telefonlarını indirim olarak kullanabiliyor ve bu kapsamda, yüzde 30'a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyor. Vodafone, eski telefonların toplanması için sunduğu tekliflerle son 1 yılda 20 bin cihazı geri dönüşüme kazandırdı. Bu cihazlar yeniden dönüştürülerek daha yeşil bir gezegen oluşmasına katkı sağladı.

- 36 aya varan taksit imkanı

Vodafone FLEX ile müşteriler, akıllı robot süpürge, airfryer gibi birçok teknolojik ürünü alışveriş kredisiyle kolayca satın alabiliyor. Kredi kartı gerektirmeden 36 aya varan taksit imkanı sağlayan bu ödeme yöntemi, 110 Vodafone bayisinde aktif olarak kullanılıyor. Vodafone, ocak sonuna kadar tüm mağazalarında müşterilerinin bu imkandan faydalanabilmesini hedefliyor.

Vodafone FLEX müşterileri 2 bin 500 noktada aktif satış yapan Vodafone mağazalarından istediği ürünü yerinde inceleyip kendisine uygun ödeme imkanıyla hızla satın alabiliyor. Son bir yılda yapılan satışların yaklaşık yüzde 80'i Vodafone mağazalarında gerçekleşti. Mağazaya gelen müşteriler, şirketin iş ortaklarına özel kurulan alanlarda teknolojik ürünleri deneyimleyip, kendilerine en uygun ürünü tercih edebilme imkanına sahip oldu.

FLEX dünyasında geliştirilmiş yapay zeka desteğiyle müşterilerin hayat tarzına uygun her kategoriden teknolojik ürünler kişiselleştirilmiş tekliflerle sunuluyor. Bu kapsamda, Vodafone FLEX dünyasında son bir yılda müşterilerin kişiselleştirilmiş teklifleri tercih etme oranı yüzde 25'e ulaştı.

Yıl boyunca Vodafone FLEX ile müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarına özel 50'den fazla kampanya gerçekleştirildi. Bu kapsamda, "İlk Hattım İlk Telefonum" kampanyasıyla, Vodafone'dan ilk hattını almak isteyen 16 yaş altı müşterilere özel, ilk telefonları Vodafone FLEX ile ek indirim avantajıyla sunuldu. Karne döneminde, 26 yaş altı FreeZone'lu müşterilere özel "İlk iPhone’um" kampanyası da düzenlendi.

Vodafone, müşterilerinin bütçesini düşünerek hazırladığı avantajlı ödeme seçeneklerine ek olarak yeni bir kampanya daha başlattı. Buna göre, FLEX müşterilerine, kasım ayı boyunca Samsung Galaxy Fit 3 akıllı bileklik modeli yüzde 40 indirimli sunuluyor.

Vodafone FLEX dünyasının önemli bir parçasını oluşturan satış sonrası hizmetler kapsamında müşterilere akıllı telefonlara yönelik "Ekran Kurtaran Paket", "Dijital Destek", "Uzatılmış Garanti" ve "Tam Koruma" olmak üzere 4 ayrı paket sunuluyor. Ek olarak, garanti içi ya da dışı yaşanılan herhangi bir aksaklıkta müşterilerin sürdürülebilir iletişim sağlayabilmesi için yedek cihaz hizmeti de sağlanıyor. Son bir yılda 300 bini aşkın müşteri satış sonrası hizmet paketleriyle buluşurken, 16 bini aşkın yedek cihaz hizmeti verilerek müşterilere kesintisiz iletişim imkanı da sağlandı.

Öte yandan, Vodafone, "Mağaza Danışmanım" projesini de hayata geçirdi. Vodafone mağazaları, yakın çevredeki müşterilere ulaşarak, müşterileri mağazalara davet edip onlara özel kişiselleştirilmiş ürün teklifleri sunabiliyor. Bu sayede müşteriler, mağazalara gelerek onlara sunulan ürünler hakkında detaylı bilgi alabiliyor ve ürünleri deneyimleme fırsatı bulabiliyor.

- "One Number" servisi kullanıma açıldı

Vodafone, bu yıl "One Number" servisini de kullanıma açtı. Müşteriler, bu servisle telefonları yanında olmasa bile akıllı saatleri ile bağlantıda kalıp iletişimlerini kesintisiz sürdürebiliyor ve diledikleri gibi mesajlaşabiliyor.

Vodafone, çevrim içi alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul içinde ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuyor. Vodafone müşterileri, "Gel incele adresine gönderelim" seçeneği ile çevrim içi mağazada beğendikleri bir ürünü fiziksel mağazada deneyimleyebiliyor ve ürünü satın almak istediklerinde Vodafone'un yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı "TOBi" üzerinden sipariş verip istedikleri adrese teslimat yapılmasını sağlayabiliyor. Çevrim içi mağazada seçili ürünlerde promosyon kod avantajı sunularak, müşterilerin daha uygun fiyata teknolojik ürün alabilmesine olanak sağlanıyor.

- "Vodafone FLEX bir teknoloji dünyası"

Açıklamada, Vodafone FLEX yıl değerlendirme toplantısındaki görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yeni nesil perakende anlayışlarının önemli bir ayağını oluşturan Vodafone FLEX'in, müşterilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda birçok kategoriden çeşitli ürün portföyü sunan bir teknoloji dünyası olduğunu belirtti.

Türkiye dahil birçok Vodafone ülkesinde uygulanan ve "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanan Vodafone FLEX ürünündeki hedeflerinden bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone FLEX ile önümüzdeki 5 yılda hedefimiz, 10 milyon ürünü müşterilerimize ulaştırarak onları 5G'nin yenilikçi dünyasına taşımak. Gelecek dönemlerde odak noktalarımızdan biri 5G teknolojisi için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizin 5G'ye geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla 12 bin lira olan taksit limitinin, 5G'li cihazlarda kaldırılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede müşterilerimiz, dilediği 5G destekli cihazı, dilediği ödeme yöntemiyle kolayca satın alabilecek ve ülkemize 5G geldiğinde son teknolojiden faydalanabilecek. 5G'nin getirdiği hız ve verimlilikle, müşterilerimizi geleceğin bağlantı teknolojisine birlikte hazırlıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin mevcut bütçeleriyle yeni nesil teknolojileri destekleyen ürünlere erişebilmesini sağlamak."