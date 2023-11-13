Hastanenin dışında ailesiyle çadırda yaşayan 25 yaşındaki Filistinli Fadi Ronaey, "Burası en güvenli yer. Eğer çıkıp Gazze'nin güneyine doğru gidersek büyük ihtimalle yolda öldürülürüz" dedi.

Şifa Hastanesi'nde çalışan cerrah Hasan Ebu Sitta ise "Halk burayı terk edemiyor çünkü gidecek başka yerleri yok" ifadelerini kullandı.

Hastanenin müdürü Muhammed Ebu Selime, cep telefonunun tahliye uyarılarıyla dolup taştığını fakat hastaları bırakıp hiçbir yere gitmeyeceklerini söyledi.

Şifa Hastanesi'nin plastik cerrahi bölümünün başındaki Ahmed Mohelallati, savaşın başladığı 7 Ekim'de hastanenin yaralılarla dolup taştığını belirtti.

Cerrah, "Yerde en az 200 yaralı vardı. Birilerinin bir şeyler yapmasını bekliyorlardı. Yaşadığım en kötü günlerden biriydi. Buradaki sistem tamamıyla çöktü" dedi.

İsrail ordusu, savaşın başından beri yerleşkedeki polikliniklere ve hastanenin çevresine saldırılar düzenliyor.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre son olarak İsrail ordusu, hastane yerleşkesindeki bir polikliniği top ve roket atışlarıyla vurdu.

İsrail güçleri, dün gecenin ilerleyen saatlerinde de yerleşkeyi bombardımana tutmuştu.