Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Son tahminlere göre; bugün özellikle Kuzey, İç ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklık ise mevsim normallerinde seyredecek. Ankara'da yağışlı, İstanbul'da parçalı bulutlu, İzmir'de ise güneşli hafta sonu bekleniyor.

Hafta sonu yurtta yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Kuzey, İç ve Doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak görülecek. Güney ve Batı kesimlerde ise hava açık ve güneşli olacak. Pazar günü Marmara Bölgesi'nde sis ve pus kendini gösterecek. Kuzey bölgelerdeki yağış ise devam edecek.