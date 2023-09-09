Niğde'de faciadan dönüldü.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının yangın merdiveni yıkım işinin üniversite tarafında ihale edildiği özel firmanın yaptığı yıkım sırasında yangın merdiveninin bir kısmı istinat duvarını yıkarak Atatürk Bulvarı'ndaki yürüyüş yoluna devrildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstinat duvarının yürüyüş yoluna devrilmesi ile o sırada yoldan geçen bir kadın hafif şekilde yaralanırken Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş makinesi duvarın altında kalmaktan santimlerle kurtuldu

Öte yandan duvarın yıkılma anı da saniye saniye kaydedildi.

"Gerekli tedbirler alınmamış"

Niğde Valisi Cahit Çelik olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gerekli incelemelerin yapılacağını kaydeden Çelik, "Burada istemediğimiz bir olay yaşandı. Üniversitemize bağlı yerleşkede daha önce depremden hasar gören Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hasarlı olmadığı tespit edilen ama daha sonra üniversitenin yaptırdığı tetkiklerle hasarlı olduğu tespit edilen bir binanın yıkım işlemini üniversite bir ihale yapmış. Yıkımı alan firmada yerine getirmesi gereken sorumluluğu yerine getirmeden, hem emniyeti, hem valiliği hem de belediyeye bir bildirimde bulunmadan yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Maalesef gerekli tedbirleri almadığı için yıkımın yanından geçen bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanıyor. Sevindiğimiz şu ölen bir vatandaşımız yok yaralanan da hafif yaralı. İlgili firma ile ilgili hem idari yaptırım yapılacak hem de bir vatandaşımız yaralı olduğu için adli işlem yapılacak" ifadelerini kullandı.