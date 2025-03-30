Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.G.'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÇOCUK CAN VERDİ

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler zihinsel engelli D.G. (6) ile kuzeni K.C.N.'nin (5) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangın sırasında Y.G.'nin komşuda olduğu öğrenildi.

Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin incelemesinin ardından 2 kuzenin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.