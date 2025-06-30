Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, bir greyder ve yangın komuta aracı görevlendirildi.

Toplamda 95 kişilik yer personelinin, 20’si teknik ekip olmak üzere katıldığı çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.