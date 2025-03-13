Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı mücadele kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 28 büyükşehirdeki havalimanı, otobüs terminali ve tren garlarında eş zamanlı denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

80 Mobil Göç Noktası aracının kullanıldığı denetimlerde 5 bin 795 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını kaydeden Yerlikaya, 1 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve tespit edilen 87 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini aktardı.