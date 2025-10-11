Muğla Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aldatıldığını ispatlamak için videoya kayıt alan eşi haklı buldu.

Boşanma aşamasında olduğu eşinin gece saatlerinde tanımadığı birinin aracına bindiğini gören koca, eşini ve yanındaki kişiyi kendi otomobiliyle takibe başladı. Araçtan indikleri sırada cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Şikayet üzerine koca hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık, aldatıldığından şüphelendiği için görüntü kaydını aldığını savundu. Mahkeme, suçlu bulduğu sanığı, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin mahkûmiyet kararını bozarak sanık hakkında beraat kararı verdi. Kararda, sanığın görüntüleri delil toplamak amacıyla kaydettiğini beyan ettiği ve bu görüntülerin herhangi bir şekilde ifşa edilmediği ya da çoğaltılarak dağıtılmadığı vurgulandı.

Mahkeme, görüntülerin kamuya açık bir alanda kaydedildiğini ve bu durumun özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Karar, temyiz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından da incelendi. Yargıtay, yargılama sürecinde usule ve kanuna aykırı bir durum bulunmadığını tespit ederek beraat kararını onadı. Daire, delillerin gerekçeli kararda açıkça tartışıldığını ve hukuka aykırılık görülmediğini ifade etti.