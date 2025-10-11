Trafik levhaları sürücülerin güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamaları için gerekli ve hayati bir öneme sahiptir. Sürücüleri olası risk ve tehlikelere karşı önceden uyararak yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeyi amaçlar. Bu doğrultuda sürüş esnasında yolun birçok noktasında tabelalarla ve ikaz levhalarıyla karşılaşabilmekteyiz. Özellikle trafiğe yeni çıkan sürücülere yol göstermeyi amaçlayan bu levhalar adeta bir rehber niteliğindedir. Ancak tabelalarda kullanılan farklı renkler bazı sürücülerin kafasını karıştırabilmektedir. Bu yazımızda trafik levhalarının renklerini ve ne anlama geldiklerini sizler için açıklıyoruz.

Ülkemizde yollar, şehir içi, otoyol ve devlet yolu olarak üçe ayrılıyor. Bu yolların da birbirinden ayrılması, farklı kodlama ve standartlara dayanıyor.

Beyaz Tabelalar

Şehir içi yollardaki tabelalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah bir yazı içeriyor ve hiçbir şekilde kodlama yer almıyor. Bu da kafa karışıklığına yol açmadan yolcuların, şehir içinde gidecekleri yerin yönünü bulmasını kolaylaştırıyor.

Yeşil Tabelalar

Yeşil tabelaları gördüyseniz ücretli otobana girmişsiniz demektir. Bu tür yollar sıkça TEM (Trans-European Motorway) olarak bilinir. TEM, şehirlerarası hızlı ulaşım sağlayan, şehir dışına çıkıldıktan sonra belli mesafelerde ücret toplama noktaları bulunan bir otoban sistemidir. Yeşil tabelalar, sürücülere çıkış noktaları, varış mesafeleri, güzergâh bağlantıları ve hedef şehirler hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır. Bu sayede sürücüler, hangi çıkıştan nereye ulaşacaklarını, ne kadar yol kaldığını ve bağlantılı yolları kolaylıkla takip edebilir.

Mavi Tabelalar

Mavi tabelalar ücretsiz olan devlet yollarını (bölünmüş yol veya ana yol) ifade eder. Eski ismiyle E-5, günümüzde D-100 gibi kodlarla gördüğümüz bu yollar, şehir içi ve şehirlerarası bağlantılar açısından oldukça önemlidir. Bu tabelalar, şehir içi ve şehirler arası ulaşımı sağlayan, genellikle daha fazla giriş-çıkış noktası bulunan yolları gösterir. Hız ve standart açısından otoyollara göre daha düşük seviyededir. Mavi tabelalar, sürücülere güzergah boyunca yön verirken hangi yolun devlet kontrolünde ve ücretsiz olduğunu da haber verir. Uzun mesafeli yolculuklarda bütçeyi düşünenler için de bu tabelalar adeta yol gösterici niteliktedir.

Kahverengi Tabela

Otoyollarda kahverengi tabelalar, genellikle o bölgenin tarihi, turistik veya kültürel öneme sahip yerlerini işaret eder. Kahverengi tabelalar yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek ve onları ilgi çekici noktalara yönlendirmek amacıyla kullanılır. Örneğin bir müze, tarihi bir kalıntı, milli park veya önemli bir doğal güzellik alanı gibi yerler bu tür tabelalarla işaretlenir.

Sarı Tabela

Otoyollarda sarı tabela kullanımı genellikle dikkat çekici ve uyarıcı bir işlev görür. Sarı renk, yüksek görünürlüğü ve dikkat çekici niteliği sayesinde genellikle önemli uyarılar ve bilgilendirmeler için tercih edilir. Otoyollarda ki sarı tabelalar, özellikle gümrük kapıları gibi özel noktaları işaret etmek için kullanılır. Sarı tabelalar, sürücülerin bu tür önemli noktalara yaklaştıklarını belirterek, önceden bilgilendirme ve hazırlık yapmalarını sağlar.