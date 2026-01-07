Sıfır kilometre araç alan tüketicileri yakından ilgilendiren emsal bir karar Yargıtay’dan geldi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, satın alındıktan sonra 10 ay içinde 7 kez motor arızası veren otomobili “gizli ayıplı” kabul ederek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

7 Kez Servise Gitti, Sorun Çözülmedi

Karara konu olayda, Ankara’da yaşayan bir vatandaş 2021 yılında bayiden sıfır otomobil satın aldı. Aracı kullanmaya başladıktan kısa süre sonra motor arızalarıyla karşılaşan tüketici, otomobili 10 ay içerisinde 7 kez yetkili servise götürdü. Yapılan kontrollerde arızanın kaynağı net şekilde tespit edilemedi ve sorun kalıcı olarak giderilemedi.

Bunun üzerine araç sahibi, ayıpsız ve sorunsuz bir araçla değişim talebinde bulundu. Ancak bayi bu isteği kabul etmeyince, tüketici Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu.

“Can ve Mal Güvenliği Açısından Risk Taşıyor”

Mahkemeye sunulan dilekçede, aracın seyir halindeyken elektrik sisteminin aniden kesildiği ve motorun durduğu belirtilerek, bu durumun sürücü açısından ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı. Davalı firma ise arızaların kullanıcı hatasından kaynaklandığını savundu.

Mahkemece alınan iki ayrı bilirkişi raporunda, arızanın imalat kaynaklı olduğu tespit edildi. Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, aracın gizli ayıplı olduğu gerekçesiyle ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

Yargıtay Kararı Onadı

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Kararda, elektrik ve motor aksamındaki tekrar eden arızaların basit onarımlarla giderilemeyeceği ifade edilirken, bu durumun hem araç sahibinin hem de kamunun can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Tüketiciler İçin Emsal Niteliğinde

Yargıtay’ın bu kararı, sıfır araç alıp sürekli arıza yaşayan tüketiciler açısından emsal niteliği taşıyor. Karar, gizli ayıplı araçlarda tüketicinin değişim hakkının güçlü şekilde korunabileceğini bir kez daha ortaya koydu.