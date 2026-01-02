ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 1 Ocak 2026 tarihli bölümde yaşanan diyalog, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Programın sevilen isimlerinden avukat Rahmi Özkan ile Müge Anlı arasında yaşanan fikir ayrılığı, izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

Canlı Yayında Hukuk Tartışması

Programda ele alınan olayda, eşinin başka bir erkekle kaçtığını öğrenen Arif Göçer’e hukuki süreçle ilgili bilgi veren Rahmi Özkan, boşanma davasının yıllarca sürebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Bu ifadeler üzerine Müge Anlı, konunun hassasiyetine dikkat çekerek yayında bu tarz söylemlerin uygun olmadığını vurguladı.

Müge Anlı, “Benim programımda bu şekilde konuşulmasını doğru bulmuyorum.” diyerek Rahmi Özkan’a tepki gösterdi. Özkan ise sözlerinin hukuki çerçevede olduğunu savunarak, yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

“Kanun da Yanlış Olabilir” Çıkışı

İkili arasında kısa süreli bir gerilim yaşanırken, Müge Anlı’nın “Kanun da yanlış olabilir” sözleri tartışmanın dozunu artırdı. Rahmi Özkan ise yıllardır programda benzer hukuki değerlendirmeler yaptığını hatırlatarak, bu kez uyarılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Müge Anlı, açıklamasını detaylandırarak uzun sürecek davaların hem tarafları hem de kamu kaynaklarını gereksiz yere meşgul edeceğini vurguladı.

Ayrılık İddiaları Asılsız

Yaşanan bu diyalog sonrası tartışmanın kısa sürede yatıştığı ve program akışının normal şekilde devam ettiği görüldü. Sosyal medyada “Rahmi Özkan Müge Anlı’dan ayrıldı mı?” soruları gündeme gelse de resmi bir açıklama yapılmadı.

Rahmi Özkan'ın Eşi Yoğun Bakımda

Müge Anlı, konuyla ilgili olarak “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.