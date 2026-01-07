TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmiş pek çok alanda dikkat çeken değişiklikler öngörülmüştü.

38 maddeden oluşan 11. Yargı Paketi şu alanlarda düzenlemeler içeriyor:

Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarında caydırıcılığın artırılması

Mobil hatlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı yeni tedbirler

Meskun mahalde silah atma, trafik güvenliğini tehlikeye sokan eylemlere yönelik artırılmış cezalar

Çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanılmasını önleyen hükümler

Ceza adaletinde etkinliğin artırılması

Yargı süreçlerinin hızlandırılması

Grup toplantısı öncesi 12. Yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

"12. Yargı paketinin içeriğinde af söz konusu değil" diyen Bakan Tunç, "12. Yargı paketiyle alakalı çalışmalar sürüyor. 12. Yargı paketi yargıdaki gecikmeleri önleyecek önemli düzenlemeler içeriyor" dedi.