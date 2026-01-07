Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) tarafından gerçekleştirilecek 3 bin sözleşmeli personel alımı, binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet / Kariyer Kapısı üzerinden alınan başvuruların ardından değerlendirme süreci başladı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerde mülakat uygulanmayacak.

Başvurular Tamamlandı, Değerlendirme Süreci Başladı

Bakanlık bünyesindeki farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere açılan sözleşmeli personel kadrolarına başvurular tamamlanırken, adayların KPSS puanları ve başvuru belgelerinin uygunluğu inceleniyor. Değerlendirme sürecinin, geçmiş yıllardaki alımlar dikkate alındığında yaklaşık 2–3 hafta sürmesi bekleniyor.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Resmi bir tarih henüz paylaşılmadı. Ancak önceki personel alımı süreçlerine bakıldığında, sonuçların 2026 Ocak ayının ilk yarısında ilan edilmesi öngörülüyor. Adayların bu süreçte Bakanlığın ve Kariyer Kapısı’nın duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor.

Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları, Kariyer Kapısı(https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden açıklanacak.

Adaylara ayrıca yazılı veya bireysel bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle sonuç ekranı ve resmi duyuruların düzenli olarak kontrol edilmesi büyük önem taşıyor.

Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

Yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

Aynı puana sahip adaylar arasında mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacak.

Birinci tercihine yerleşemeyen aday, sırasıyla ikinci ve üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak.

Yanlış veya eksik bilgi tespit edilmesi halinde adayın ataması yapılmayacak.

Gözler şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek resmi sonuç duyurusunda. Adayların, olası hak kayıplarının önüne geçmek için süreci yakından takip etmeleri öneriliyor.