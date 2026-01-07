AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğü, il genelinde kurulumu tamamlanan deprem erken uyarı ve alarm sistemlerinin test edileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı tarafından hayata geçirilen kaz ve alarm sistemi kapsamında, 7–9 Ocak 2026 tarihleri arasında ilimiz genelinde en yüksek seviyede 115 dB gücünde siren ve anons testleri gerçekleştirilecek.

Yetkililer, söz konusu çalışmaların tatbikat ve test amacı taşıdığını, herhangi bir gerçek acil durumun söz konusu olmadığını vurguladı. Siren ve anonslar sırasında vatandaşların panik yapmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri istendi.

AFAD, testlerin amacının olası afetlere karşı erken uyarı sistemlerinin etkinliğini ölçmek ve kamuoyunun farkındalığını artırmak olduğunu belirtti. Çalışmalar süresince özellikle siren seslerinden etkilenebilecek vatandaşların dikkatli olmaları rica edildi.