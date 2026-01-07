Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Serie A temsilcisi Lazio ile Matteo Guendouzi’nin transferi konusunda mutlu sona ulaştı.

İtalyan ve Türk basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki Fransız yıldız için 28 milyon euro bonservis + 2 milyon euro bonus ödemeyi kabul etti. Bu rakamla birlikte Guendouzi, transferin resmiyet kazanması halinde kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Daha önceki rekor, 22,5 milyon euro ile Kerem Aktürkoğlu’na aitti.

Guendouzi’nin Sözleşme Detayları

Fenerbahçe’nin Matteo Guendouzi ile 4 yıllık (bazı kaynaklara göre 4+1 yıl opsiyonlu) anlaşma sağladığı öğrenildi. Fransız orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli ekipten yıllık 4 – 4,5 milyon euro net maaş kazanacağı belirtildi.

Transfer sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise Guendouzi’nin, anlaşmadan kısa süre önce Lazio yönetimine ayrılmak istediğini açıkça iletmesi oldu. Bu talebin, pazarlık sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor.

İstanbul’a Geliş Tarihi Netleşti

Guendouzi’nin, Lazio’nun Verona ile oynayacağı maçın ardından 11 Ocak Pazar günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe cephesi, transfer işlemlerini hızlandırarak yıldız oyuncuyu Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali öncesinde kadroya dahil etmeyi hedefliyor.

Finalde sarı-lacivertlilerin rakibi Galatasaray olacak. Teknik ekibin, Guendouzi’yi kritik maçlar öncesinde takıma kazandırmak istediği öğrenildi.

Orta Sahaya Net Takviye

Anthony Musaba transferinin ardından Guendouzi hamlesiyle orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında iddiasını daha da artırmayı amaçlıyor. Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.