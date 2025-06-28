Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Mahalleler

Acıpayam İlçesi

Hisar Mahallesi : 09:00 - 12:30

Hisar ve Karaismailler Mahalleleri: 13:00 - 18:00

Çivril İlçesi

Yakacık Mahallesi : 09:00 - 12:00

Soman Mahallesi : 12:30 - 14:00

Kocakaya ve Yamanlar Mahalleleri: 14:00 - 15:30

Merkezefendi İlçesi

Yeni ve Alparslan Mahalleleri: 09:00 - 12:00

Pamukkale İlçesi

Karahayıt ve Haytabey Mahalleleri : 09:00 - 18:00

Kervansaray ve Zeytinköy Mahalleleri : 01:00 - 06:00

Zeytinköy, Bağbaşı, Asmalıevler, Kayıhan, Hürriyet, Zümrüt, Yunusemre, Tekke ve Kınıklı Mahalleleri : 00:00 - 01:00

Zeytinköy, Asmalıevler, Bağbaşı, Kınıklı Mahalleleri : 06:00 - 07:00

Gökpınar, Bağbaşı, Zeytinköy, Tekke ve Zümrüt Mahalleleri: 06:00 - 07:00 8. Katta Korkutan Balkon Çökmesi! Parçalar Alt Kata ve Bahçeye Düştü İçeriği Görüntüle

Serinhisar İlçesi

Şair Eşref ve Cumhuriyet Mahalleleri: 13:00 - 15:00

Honaz İlçesi

Dereçiftlik Mahallesi: 14:00 - 16:00

Baklan İlçesi

Dağal Mahallesi: 10:00 - 15:00

Kesintiler Neden Yapılıyor?

AYDEM tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintilerinin şebeke yenileme, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri almalarını istedi.

Elektrik Kesintisi Hakkında Güncel Bilgi Nereden Alınır?

Vatandaşlar, kesintiyle ilgili güncel bilgi ve duyuruları AYDEM’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek.