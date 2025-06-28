Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Mahalleler
Acıpayam İlçesi
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Hisar Mahallesi: 09:00 - 12:30
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Hisar ve Karaismailler Mahalleleri: 13:00 - 18:00
Çivril İlçesi
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Yakacık Mahallesi: 09:00 - 12:00
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Soman Mahallesi: 12:30 - 14:00
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Kocakaya ve Yamanlar Mahalleleri: 14:00 - 15:30
Merkezefendi İlçesi
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Yeni ve Alparslan Mahalleleri: 09:00 - 12:00
Pamukkale İlçesi
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Karahayıt ve Haytabey Mahalleleri: 09:00 - 18:00
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Kervansaray ve Zeytinköy Mahalleleri: 01:00 - 06:00
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Zeytinköy, Bağbaşı, Asmalıevler, Kayıhan, Hürriyet, Zümrüt, Yunusemre, Tekke ve Kınıklı Mahalleleri: 00:00 - 01:00
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Zeytinköy, Asmalıevler, Bağbaşı, Kınıklı Mahalleleri: 06:00 - 07:00
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Gökpınar, Bağbaşı, Zeytinköy, Tekke ve Zümrüt Mahalleleri: 06:00 - 07:00
Serinhisar İlçesi
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Şair Eşref ve Cumhuriyet Mahalleleri: 13:00 - 15:00
Honaz İlçesi
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Dereçiftlik Mahallesi: 14:00 - 16:00
Baklan İlçesi
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Dağal Mahallesi: 10:00 - 15:00
Kesintiler Neden Yapılıyor?
AYDEM tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintilerinin şebeke yenileme, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri almalarını istedi.
Elektrik Kesintisi Hakkında Güncel Bilgi Nereden Alınır?
Vatandaşlar, kesintiyle ilgili güncel bilgi ve duyuruları AYDEM’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecek.