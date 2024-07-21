6 Şubat’ın bıraktığı izler Aksu TV ekranlarından aktarılmaya devam ediliyor. Murat Üstel’in hazırlayıp sunduğu ve hafta cumartesi akşamları saat 20’de izleyicisiyle buluşan program yaşanan Asrın felaketinde depremi yaşayanların hikayelerini ekranlara taşıyor. Yaşanan büyük felakete Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi Hisar Apartmanı'nda yakalanan ve üç evladını kaybeden acılı anne Hacer Demir, depremin izlerini ilk günkü gibi yaşıyor.

Aksu TV'de yayınlanan ve göz yaşlarının sel olduğu özel programda, Hacer Demir, depreme yakalandığı anı ve sonraki süreci ve yaşadığı acıları anlattı. Depremin bıraktığı derin izleri anlatan Hacer Demir, büyük felaketin ardından hayatını nasıl sürdürdüğünü ve yaşadığı zorlukları izleyicilere aktardı. Bu özel yayın, izleyenlere depremin yarattığı travmaları ve insanların yaşadığı gerçekleri bir kez daha hatırlattı.