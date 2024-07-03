Afşinbey Caddesi'nde, Afşin Kapalı Pazar civarında meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve kazanın etkisiyle araçlardan biri takla attı. Kaza, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, 46 AİG 169 plakalı araç sağ şeritte park halindeyken harekete geçti. Bu sırada, Afşin istikametinden gelen 43 ABZ 087 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 43 ABZ 087 plakalı araç takla attı.

Kazada, 43 ABZ 087 plakalı araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer araçta bulunan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emniyet ekipleri, kaza ile ilgili incelemelerini sürdürüyor. Kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Afşinbey Caddesi, incelemelerin ardından tekrar trafiğe açıldı