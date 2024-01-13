6 Şubat Tarihinde Kahramanmaraş Merkezli Depremlerde Evleri Hasar Alan Ve ‘Orta Hasar’ Raporu Verilen Vatandaşlar, Vadi Park Sitesinde Yaptıkları Basın Açıklaması İle Belirsizliğini Koruyan Orta Hasarlı Binalar Ve Mikro Bölgelendirme Diye Tabir Edilen İmara Kapatılan Alanlarla İlgili Yaşanan Sorunların Giderilmesini İstedi.

Kahramanmaraş Orta Hasarlı Bina Ve Uygun Olmayan Alan Mağdurları Platformu Üyeleri Vadi Park Sitesinde Buluştu.

Toplantının Açılış Konuşmasını Platform Üyesi Gülnaz Şenlenmiş yaparak Bu Sürecin Çok Fazla Uzadığını Ve Artık Bir An Önce Kararın Verilmesi Gerektiğini Belirtti.

Toplantıya Konuk Olarak Katılan Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay Da Kahramanmaraş Ve Bölgenin Depremselliği Hakkında Açıklamalarda Bulunarak Her Zaman Mağdurların Yanlarında Olduğunu Belirtti.