Afşin ilçesi Tanır Mahallesi’nde bir süredir haber alınamayan 41 yaşındaki F.K., jandarma ekipleri tarafından bir konteynerde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan aramada F.K.’nin cansız bedeni bulundu. Ölüm nedeni otopsiyle netlik kazanacak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elbistan’daki memur lojmanlarında 17 yaşındaki Muhammet Eren A., babasına ait ruhsatlı tabancayla oynarken, aynı odada bulunan 7 yaşındaki kardeşi Eymen Hüseyin A.’yı yanlışlıkla vurdu. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, ağabey ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Çağlayancerit ilçesi Engizek yolu üzerinde, R.Ç. yönetimindeki 46 BL 311 plakalı kamyonet ile 49 yaşındaki H.B. idaresindeki 46 P 9142 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu üç ayrı olay, Kahramanmaraş genelinde büyük üzüntüye neden oldu.