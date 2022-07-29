Kağıthane Çeliktepe’de geçtiğimiz günlerde saat 18.45 sıralarında meydana gelen olayda baba 4 yaşındaki oğluyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada hızla gelen otomobildeki genci yavaş gitmesi yönünde uyardı.

Bunun üzerine araçta bulunan 4 genç aşağıya inerek tehditler savurmaya başladı. Gençlerin aniden otomobili durdurarak araçtan inmesinden tedirgin olan baba, oğlunu alarak markete sığındı.

Baba oğluyla markete sığındı, silahlı kişi havaya ateş açtı

Magandalar kendisini uyaran babanın markete girdiğini görünce, elinde tabanca ile arkasından giderek markete girmek istedi. Bu sırada mahallede bulunanlar müdahale etti. Marketten çıkan şahıs defalarca havaya ateş açtı.

Bir süre sonra araca geri binen magandalar sokaktan çıkarak kayıplara karıştı.

Otomobilin plakası silahlı kişiyi yakalattı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek magandalara yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda otomobilin sahibinin emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Onur T. (22) olduğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.