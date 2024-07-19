İnsanlar sıcak havalarda su tüketiminin nasıl olması gerektiğini merak ediyor. Peki, yaz aylarında su tüketimi nasıl olmalı? Yazın ne kadar su içmeliyiz? Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Diyetisyen Halime Demirciler, yazın ne kadar su tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Diyetisyen Halime Demirciler, sıcak havaların etkisini azaltmak ve sağlığımızı korumak için su tüketiminin önemine dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

Özellikle gençlerde yoğun görülen gazlı içecek, meyve suyu, çay ve kahve tüketimine dikkati çeken Diyetisyen Halime Demirciler, "Kesinlikle hiçbir içecek yoktur ki suyun yerine tutsun. Bu konuda sadece destekleyebileceğimiz şey mineralli su. Yine su özünde mineralce bize destek sağlayacak olan minimum düzeyde serum etkisi yapan maden suları. Mineralli sular sadece kişiden kişiye değişmekle beraber bazı kişilerde o mineralli suların maden suları mideye rahatsızlık verdiği hep konuşulur. Herkesin bildiği üzere o konuda da sadece kişi kendini bilip yine durumuna göre içmesini öneririz. Kesinlikle içilen çaylar açık da olsa su yerine geçmiyor. Bitki çayları yine aynı şekilde tamam vücuda bir sızı giriyor. Evet, açık yapmıştım su yerine geçsin tabii ki de böbrekler açısından düşünecek olduğumuz zaman atıyorum bir kiraz sapı bir yeşil çay vücuttan su atılımını yapıyor. Eğer su atılımı yapıyor biz onu su diye içersek bu defa böbrek susuz kalabilir. Yine farklı problemler ortaya çıkabilir. Kişinin kilosuna göre biz bu duruma hesaplarken sıfır 3 ile çarpıyoruz. Yani 100 kiloluk kişi 3 litre su içmeli 50 kiloluk kişi 1,5 litre su içmeli kesinlikle herkesin alıştığı bir su kapasitesi var. Hani bu yine mesane ile de alakalı olarak işte siz 1 litrelik su içmeye alıştıysanız 2 litreye çıktığımız zaman evet bu birazcık baskı oluşturacaktır. İlk günler sonra - sonra yine bu duruma esneterek birdi 1 buçuktu 2'ydi derken yüksek miktarlarda içmeye vücudumuza alıştırabiliriz."

Sıcak havaların etkisini azaltmak ve sağlığımızı korumak için su tüketimi büyük önem taşır. Yaz aylarında yeterli miktarda su içmek, vücudun su dengesini korumaya ve sıcaklık kaynaklı sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Diyetisyen Halime Demirciler'in önerilerini dikkate alarak su tüketiminizi artırabilir ve yaz aylarını daha sağlıklı geçirebilirsiniz.