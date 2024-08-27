Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kürtül Mahallesi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursunun kapanış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Müftülüğü katkılarıyla organize edilen etkinlik, yoğun bir katılımla düzenlendi.

Kapanış töreninde öğrenciler, dualar okuyup ilahiler söyleyerek etkinliğe katkıda bulundu. Ayrıca, başarılı öğrencilere madalya verilerek ödüllendirildi.

Etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni toplarken, vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirdi. Kur'an kursunun bu yılki kapanış programı, eğitim ve sosyal dayanışmanın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan burada yaptığı açıklamada, Etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, bu gibi etkinliklerin devamının gelmesini temenni etti.

Program, Onikişubat Belediyesi'nin ikramlarıyla sona erdi.