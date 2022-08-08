Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana geldi.

Aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye 2 arama kurtarma aracı, 4 arama ve kurtarma personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibi sevk edildi.

Keşap-Karabulduk kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı

Aşırı yağışlar nedeniyle araçlar trafikte ilerlemede zorluk çekti.

Yağışın etkisini kaybettiği bölgede Vali Enver Ünlü’nün talimatları ve koordinasyonu altında gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 2 AFAD ekibinin bölgede hazır olarak bekletildiği belirtilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İlk etapta yapılan çalışmalar sonucunda AFAD ekiplerimizce, Keşap ilçesi Karadere köyünde bahçede mahsur kalan baba-oğul, bulunduğu bölgeden alınıp güvenli bir yere nakledilmiştir. Aynı köyde evlerinin etrafından gelen sulardan endişe eden 6 vatandaşımız yardım talebinde bulunmuş, yağışın etkisini kaybetmesi üzerine yardım taleplerini geri çekmişleridir. Keşap ilçesi Küçükgeriş köyünde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmıştır. Keşap - Karabulduk kara yolu, meydana gelen heyelandan dolayı çift taraflı olarak ulaşıma kapanmış olup Karayolu ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır. Keşap ilçesi ve çevresinde meydana gelen heyelanlardan dolayı köy ve mahalle yolları kapanmış olup, Özel İdare ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanmıştır."

Uşak'ta sürücüler zor anlar yaşadı

Sağanak Uşak'ta da etkisini gösterdi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde kalan bazı araçlar, polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.

Kent merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Selçuklu Köprülü Kavşağı bir süre trafiğe kapandı

Ayrıca, Uşak-Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı.

Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Afyonkarahisar'da iş yerleri suyla doldu

Afyonkarahisar merkezi ile Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Aşırı yağış nedeniyle trafikte kazalar ve aksamalar yaşandı.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı, çalışanlar suyu tahliye etti.