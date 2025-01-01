Kutlama kapsamında açıklamalarda bulunan Yedikuyular Bungalov Evler ve Sosyal Tesisi İşletme Sahibi Yunus Kaya, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilediğini belirtti.

Kaya, Yedikuyular’daki pistlerin de kısa süre içinde tamamen açılacağını ifade ederek, “Kızak pistlerimiz şu anda aktif. Bu hafta itibarıyla kayak pistlerimizi ve teleferiğimizi de hizmete açmayı planlıyoruz. Tüm kar sporları ve doğa tutkunlarını Yedikuyular’a bekliyoruz” diyerek sezonun dolu dolu geçeceğini belirtti.

Etkinlik, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanırken, Yedikuyular’ın bölge turizmine kattığı değer bir kez daha gözler önüne serildi.