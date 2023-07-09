Evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere devlet desteği ile 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini vadetti. Seçimlerin sona ermesinin ardından faizsiz evlilik kredisi veren bankalar, başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya başladı. İşte, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı ve başvuru şartları ile ilgili güncel bilgiler.14 Mayıs seçimi öncesi gerçekleştirilen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden birisi de faizsiz evlilik kredisi olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet destekli 150 bin TL evlilik kredisi vereceklerini açıkladı. Peki, evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte, faizsiz evlilik kredisine ilişkin detaylar haberimizin devamında.

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulunmuştu.