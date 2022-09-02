Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 Eylül Cumartesi günü Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 Eylül Pazar günü Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.