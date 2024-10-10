Şehir genelinde 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalar neticesinde yeni binalar yükselmeye başlarken, modern ve güvenli yaşam alanlarının inşasıyla vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların yeni yuvaları için çalışılıyor.

Projede inşa edilen binalar, sadece sağlamlığıyla değil, aynı zamanda çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu binalar, sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı hedeflerken Ayrıca, sosyal donatı alanlarına da önem verilerek yeşil alanlar, parklar ve toplu yaşam alanları projeye dahil ediliyor.