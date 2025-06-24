Yeni Kan Grubu: Gwada Negatif

2011 yılında Fransa’da rutin bir sağlık kontrolü sırasında, Guadeloupe kökenli bir kadının kanında olağan dışı bir antikor tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu antikorun dünyada yalnızca bu kadında bulunduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, söz konusu nadir kan grubuna "Gwada negatif" adını verdi.

Ne Kan Verebiliyor Ne de Alabiliyor

2019 yılında kadının DNA’sı üzerinde yapılan detaylı analizler, antikorun hem annesinden hem de babasından gelen genetik mutasyonlardan kaynaklandığını gösterdi. Fransız Kan Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmalarda, bu nadir kan grubuna sahip kişinin ne kan verebildiği ne de başkalarından kan alabildiği açıklandı.

Resmi Olarak Tanındı

Haziran 2025'te Uluslararası Kan Transfüzyonu Derneği, Gwada negatif kan grubunu resmi olarak tanıdı. Bu gelişme, mevcut kan grubu sistemleri olan A, B, AB, 0 ve Rhesus (Rh) sistemine ek olarak literatüre yeni bir kan grubu daha kazandırmış oldu.

Bilim Dünyasında Yeni Sorular

Uzmanlar, Gwada negatif kan grubunun insan biyolojisindeki etkilerini daha iyi anlamak için araştırmalarını sürdürüyor. Bilim insanları, benzer genetik mutasyonların başka bireylerde de görülüp görülmediğini ortaya çıkarmak için küresel çapta incelemeler yapıyor.

Kan Gruplarıyla İlgili Ezber Bozdu

Bu sıra dışı keşif, insan genetiğinin ne kadar karmaşık ve benzersiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bilim dünyası, kan grupları ve genetik çeşitlilik üzerine yürütülen çalışmalarda yeni bir dönemin kapısını araladı.