Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayram hazırlıkları kapsamında berber ve kuaförlere akın etmesiyle yoğunluk yaşandı. Bayrama bakımlı girmek isteyen vatandaşlar, gün boyu işletmelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Kent genelinde birçok berber ve kuaför, artan talebe yetişebilmek için geç saatlere kadar hizmet verdi. Özellikle bayram arifesinde yoğunluğun zirveye ulaştığı gözlemlenirken, randevusuz gelen vatandaşlar da sıra bekleyerek tıraş olabildi.

İşletme sahipleri, bayram öncesi her yıl benzer yoğunluk yaşandığını belirterek, bu dönemin en hareketli zamanlardan biri olduğunu ifade etti. Yoğun tempoya rağmen müşterileri mağdur etmemek için mesai saatlerini uzattıklarını belirten berber ve kuaförler, vatandaşlara mümkün olduğunca randevu almaları yönünde tavsiyede bulundu.

Vatandaşlar ise bayrama temiz ve bakımlı bir şekilde girmenin geleneksel bir alışkanlık olduğunu belirterek, yoğunluğa rağmen hizmet veren esnafa teşekkür etti.

Bayram hazırlıklarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan berber ve kuaförlerde yaşanan bu hareketlilik, şehirde bayram heyecanının arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.