ADANA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - FİKRET KAVĞALI - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde narenciye üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Canberk Çınar, yapay zeka destekli paketleme hattı kurmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Yeni Nesil Çiftçiler" başlıklı dosya haberinin on birinci bölümünde yüksek finans mühendisi Çınar, çiftçi olma hikayesini ve geleceğe dair beklentilerini anlattı.

Çınar, çocukluğundan beri tarım sektörünün içinde olduğunu ve eğitim hayatından sonra, 25 yaşında, 2. kuşak olarak çiftçilik yapmaya başladığını dile getirerek, narenciye üretimi, paketlemesi ve ihracatı işlerinde çalıştığını söyledi.

Tarım sektörünü binlerce kişinin hayatına dokunabildiği için sevdiğini ifade eden Çınar, "2. kuşak olduğum için bazı noktalara dokunuş yaparak hem bölgeme hem ülkeme katma değerli geri dönüş sağlamayı hedefledim. Bu kapsamda şu an bulunduğumuz bahçede Avrupa standartlarına uygun, izlenebilir ve kalıntısız meyveler üretip maksimum fiyatlarda satmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Yatırımlarımızda çeşitli destekler alıyoruz"

Çınar, dünyanın pek çok ülkesinde tarım sektörüne destekler sağlandığına dikkati çekerek, "Türkiye'de de bu destekler veriliyor. Türkiye'nin kalkınmasında ihracat çok önemli. İhracat noktasında da devletimizin çeşitli destekleri oluyor. Narenciye ihracatı için destekler oluyor, bundan faydalanıyoruz. Bu, bölge ekonomimize son derece faydalı oluyor. Ayrıca, yeni yatırımlarımızda da çeşitli destekler alıyoruz." diye konuştu.

Çınar, yapay zeka destekli paketleme hattı kurmayı düşündüğünü de kaydederek, "Dilerim ki bunu başarabiliriz. Teknolojiyi kullanarak tarımda karşımıza çıkan problemleri çözmeyi amaçlıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Girişimciler tarımda ürün seçimini iyi yapmalı"

Çınar, tarım alanında faaliyet göstermek isteyenlerin satacakları ürünü iyi seçmeleri gerektiğine işaret ederek, iyi bir müşteri tespiti yapılmasının önemini dile getirdi.

Kırsalda yaş ortalamasının yükseldiğine dikkati çeken Çınar, keyifle vakit geçirebilecek imkanların oluşmasıyla gençlerin kırsala dönüşlerinin hızlanmasını temenni ettiğini söyledi.



