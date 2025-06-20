Geçtiğimiz sezon Nesine 3. Lig 4. Grup'ta Play-Off oynayarak şampiyonluğa ulaşan İstiklalspor'un 2025-2026 sezonunda yeni teknik direktör ve transfer açıklamaları gelmeye başladı.

2025-2026 Futbol Sezonu Nesine 2.Lig'de mücadele edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Yönetimi, Teknik Direktör Bayram Bektaş, futbolcular Hüseyin Eray Karataş ve Serdar Cansu ile sözleşme imzaladı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bayram Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş yılı şampiyonlukla bitirmiş, başarılı bir sezon geride bırakmış bir camiaya geldiğimin farkındayım. Her takım hedefe oynar, her kulübün bir felsefesi vardır ama asıl olan kadro mühendisliğidir. İstiklalspor'un bu kadro mühendisliğini doğru kurduğu için şampiyon olduğunu düşünüyorum. Başkanımız bu sene de bu başarıyı tekrarlamak adına benimle görüştü. Aynı başarıyı tekrarlamak için çalışmalara başladık. İmzamızı attık" ifadelerini kullandı.

İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca da yapılan transferler hakkında açıklamalarda bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl Ramazan hocamızla beraber yaşadığımız başarıdan sonra onunla yollarımızı ayırdık. 2025- 2026 Futbol Sezonunda ise daha önce Süper Lig'de, PTT Ligi'nde çalışmış, uzun yıllar milli takımda Şenol Güneş hocamızın yardımcılığını üstlenen Bayram Bektaş hocamızla anlaşmış durumdayız. Birçok oyuncuyla transfer görüşmemiz ise devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Transferin ardından duygularını dile getiren Serdar Cansu ve Hüseyin Eray Karataş şu ifadeleri kullandı; “Küllerinden doğan bir şehrin daha güçlü, birleştirici, geliştirici yanlarından biri olan futbol için bu sene Kahramanmaraş'ı daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen her şeyi arkadaşlarımla beraber yapacağız. Sorumluluklarımız her zamankinden daha fazla ama bu şehre hizmet etmek, az da olsa fayda sağlayabilmek bizler için çok büyük gurur olacaktır.”

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor’un hedefi, güçlü kadrosuyla bir üst lige yükselmek.