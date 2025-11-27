Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Vergi Usul Kanunu’na göre yeniden değerleme oranı, ilgili yılın ekim ayında TÜİK’in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerindeki yıllık artışa göre hesaplanıyor ve Resmi Gazete’de ilan ediliyor.

2025 Yeniden Değerleme Oranı: %25,49

Belirlenen bu oran, 1 Ocak 2026’dan itibaren birçok harç, vergi ve ceza kaleminin yeniden güncellenmesi anlamına geliyor. Ayrıca, daha önce yayımlanan yeniden değerleme tebliğlerinin yürürlükte olduğu da hatırlatıldı.

Hangi Ödemeler ve Vergiler Zamlanacak?

Yeniden değerleme oranı ile birlikte 2026’da birçok kalemde artış yaşanacak. İşte zamdan etkilenecek başlıca alanlar:

📌 Harç ve Ücretler

Pasaport harçları

Ehliyet ve kimlik kartı ücretleri

Silah ruhsat harçları

Yurt dışı çıkış harcı

📌 Vergiler ve Ceza Kalemleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Trafik cezaları

Emlak vergisi (oranın yarısı kadar)

Gayrimenkul satış vergisi ve beyan sınırları

Veraset ve intikal vergisi

📌 Gelir ve Kazanç İstisnaları

Kira gelir istisnası

Gelir vergisi tarifesindeki dilimler

Esnaf muafiyet limiti

Basit usul mükelleflerin kira ve kazanç istisnası

Defter tutma hadleri

📌 İş Dünyasını Etkileyen Düzenlemeler

Yemek kartı istisnası

Ulaşım desteği istisnası

Araç gider sınırları

Tüm bu kalemler, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 25,49 oranında artacak.

Cumhurbaşkanı’nın Yetkisi Var

Kanun gereği, Cumhurbaşkanı belirlenen yeniden değerleme oranını düşürme veya artırma yetkisine sahip. Bu nedenle açıklanan oranda yıl sonuna kadar değişiklik yapılma ihtimali bulunuyor.