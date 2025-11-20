Uygulama ile geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek sağlanacak ve ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar ödemeler devam edecek. Uygulamanın pilot sonuçları analiz edildikten sonra, proje Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi

Vatandaşlık maaşı, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde uygulanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecek projede, ilgili diğer bakanlıkların da destek vermesi planlanıyor. Amaç, her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olmasını sağlamak.

Uygulama kapsamında, geliri asgari ücretin altında olan hanelere destek verilecek. Ailede kimsenin çalışmadığı veya gelirin yetersiz olduğu durumlarda, ödemeler ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar sürecek. Ayrıca çalışabilir durumda olan bireylerin istihdama katılımını artıracak destekler de sağlanacak.

Aradaki Fark Yatırılacak

Geliri belirlenen rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek. Örneğin belirlenen rakam 20 bin lira, ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak. Ailenin hiç geliri yoksa iş bulana kadar belirlenecek ücret kadar maaş bağlanacak.

Türkiye Genelinde Yaygınlaştırılacak

Pilot uygulama sonuçlarına göre, vatandaşlık maaşının Türkiye genelinde uygulanmasının altyapısı oluşturulacak. Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, sosyal yardım sisteminin gözden geçirilerek iş gücüne katılımı engellemeyecek, aile odaklı ve fert başına asgari geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacağı ifade edildi.