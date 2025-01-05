Pazar klasiği haline gelen ikinci el araç pazarı, 2025 yılının ilk hafta sonunda Sabahın Erken Saatleriyle Birlikte Araba Alıp Satmak İsteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Pazarda bu hafta dikkat çeken en önemli detay, Suriyelilerin ülkelerine dönme arifesinde araçlarını uygun fiyatlarla satışa çıkarmaları oldu. Bu durumun araç piyasasını hareketlendireceğini düşünende vardı aksini iddia eden de!

Pazardaki Alıcı Ve Satıcılar Fiyatların Çok Yüksek Olmasından Şikâyet Ederlerken Piyasada Var Olan Karmaşıklığın Bir An Önce Giderilmesi Gerektiğini İfade Etti.