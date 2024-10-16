Yenidoğan sağlıklı bebeklerin “ölümüne” ya da ölmek üzere olan bebeklerin ailelerinden daha fazla para almak için zorla “yaşatan” çetenin telefon konuşmaları polis dinlemesine takıldı.

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. 47 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 912 sayfalık fezlekede dikkat çeken detaylar yer aldı.

ÖRGÜTTEN “BEBEĞİ ÖLDÜRÜN” TALİMATI

Hazırlanan fezlekede örgüt üyelerinin teknik takip sırasında kayıt altına alınan telefon konuşmalarına yer verildi. Tepki çeken konuşmalar arasında en dikkat çekeni ise 24 yaşındaki hemşire Hasan Basri G. ile 28 yaşındaki hemşire Mehtap S. arasında geçen oldu. Esenyurt’taki özel bir hastanede bebek bakımından sorumlu olan hemşire Mehtap S.’yi arayan Hasan Basri G., “Mehtap çocuğu öldür. Elli satürasyonlu çocuk mu olur?” dediği, Mehtap S.’nin ise, “Yav a… k… öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani” dediği konuşma oldu.

“CANLANDIRMA DA DEDİM”

Hasan Basri G.’nin bir diğer telefon konuşması ise doktor Fırat S. ile oldu. Yenidoğan bir bebeği usulsüz şekilde başka hastaneye sevk eden örgüt üyeleri bebeğin sevk edildiği hastanedeki hemşirenin hareketlerinden rahatsız olup iletişime geçince dinlemeye takıldı. Hemşire Hasan Basri G.’yi arayan doktor Fırat S., “Dön dön şoka girmiş ne yapacağını bilmiyor. Eli ayağı karışmış canlandırma da dedim. ….. Canlandırma yap bir sakin ol ya o çocuk altı kilo, biz dün erişkin yoğun bakım ihtiyacı bulamadığımız için oraya aldık” dedi.

“ÖLDÜR” VE “CANLANDIRMA” TALİMATININ BEDELİ 222 BİN 880 LİRA

Bir bebek için hemşire Mehtap S.’ye “Öldür” talimatı veren ve doktor Fırat S.’den, “Canlandırma” talimatı alan şüpheli Hasan Basri G.’nin banka hesaplarındaki hareket de dikkat çekti. Hasan Basri G.’nin hesabına 7 ayda doktor Fırat S. ve Fırat S.’nin sahibi olduğu sağlık hizmetleri şirketinin hesabından 222 bin 880 lira yattığı da fezlekede yer aldı.

Öte yandan Hasan Basri G.’nin, yenidoğan bebek için “Öldür” talimatı verdiği hemşire Mehtap S.’nin hesabına ise aynı zamanda 31 bin 218 lira yattığı ortaya çıktı. Hasan Basri G. ve Mehtap S. ile irtibatlı olarak çalışan başka bir özel hastanede bebek hemşiresi olan Cansu A.’nın ise 90 bin 500 lira aldığı belirlendi.

“SEN ÇOCUĞU YAŞAT BEN AİLEYE 150 BİN FİYAT ÇEKECEĞİM”

Hemşireler arasında yapılan ve dinlemeye takılan başka bir konuşma da örgütün yeni anne baba olan kişileri nasıl yanılttığını gözler önüne serdi. Hemşire Hasan Basri G.’nin başka bir hastanedeki meslektaşı Hakan Doğukan T.’yi aradığında yaptığı konuşma ise sağlığı iyi olmayan bir bebeği, bebek ölürse para alamayacakları için kurdukları planı gözler önüne serdi. Hasta bir bebeğin ailesinden nasıl para alacaklarını düşünen hemşireler G. ve T. arasında geçen konuşma ise şöyle;

Hakan Doğukan T., “Bu sevk olacak hastayla ilgili var mı?”

Hasan Basri G.: “Gelecek haber ondan bugün konuştum anasıyla babaannesiyle”

Hakan Doğukan T., “Ödeme için mi?” Sen hocayla kesinleştirdin mi kesin mi yani”

Hasan Basri G., “Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın en azından kendi paramız yatsın onu bir kurtaralım. Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşacağım. Yüz elli bin fiyat çekeceğim. Uygun mudur?”

“PARAYI ALACAĞIM SONRA ALEM YAPARIZ”

Hakan Doğukan T., “Tamam ama hasta çok dayanmaz haberin olsun akciğerleri boydan boya kapanmış sabah kötüleşmiş kaymış yine”

Hasan Basri G., “Bak a… s… dedim o çocuk ölecek rüyamda gördüm dedim”

Hakan Doğukan T., “Satürasyonu ona kadar düşmüş yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak bak bu çocuk kardiyak hasta uğraşırız yani göndermemiz lazım”

Hasan Basri G., “Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım”