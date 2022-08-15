Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat ilçesinin en işlek arterlerinde başlatılan Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. KASKİ ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı, Başkonuş Caddesi, Bediüzzaman Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Barbaros Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Hanefi Mahçiçek Bulvarı, Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi ve Gazi Osman Paşa Bulvarı’nı kapsayan altyapı çalışmalarında önemli bir mesafe kat ederken; bölgeye toplamda 27 kilometre uzunluğunda yeni yağmursuyu, içmesuyu ve kanalizasyon hattı kazandırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler de bölgede yaya yolu, kauçuk zemin yürüyüş yolu ve bisiklet yolu imalatını sürdürüyor. Proje kapsamında bölgeye 80 bin metrekarelik yaya yolu, 4 kilometrelik kauçuk zemin yürüyüş ve bisiklet yolu inşa ediliyor.

Bölgeye Değer Katıyor

Alt ve üstyapı uygulamalarıyla beraber toplamda 70 Milyon TL’lik yatırımın gerçekleştirildiği proje, bölgenin değerini artırıyor. Onikişubat ilçesinin merkezi arterlerini kapsayan yatırım, şehrin altyapı ihtiyacına uzun vadeli bir çözüm üretirken; kazandırdığı katma değerle caddeyi sosyal bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

Kahramanmaraş’ımızın Gözdesi Olacak

Proje kapsamında bölgede devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Binevler Caddesi Yenileme Projemizde KASKİ ekipleri bölgede altyapı çalışmaları noktasında ciddi bir mesafe aldı. Buraya toplamda 27 kilometre uzunluğunda yeni yağmursuyu, içmesuyu ve kanalizasyon hattı kazandırıyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz de yaya, bisiklet ve yürüyüş yolu imalatlarını sürdürüyor. Projemiz, bölgeye değer katmasının yanı sıra şehrimizin en az 100 yıllık altyapı ihtiyacına da cevap verecek. Bu projemizle Binevler, Kahramanmaraş’ımızın gözdesi olacak. Kahramanmaraş’ımıza değer” ifadelerini kullandı.