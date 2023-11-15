Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Doğukent Yerinde Dönüşüm Ofisi’ni ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın da yer aldığı ziyarette dönüşüm ofisi personelleriyle sohbet eden ve başvurulara ilişkin bilgiler alan Başkan Güngör, “Alt ve üstyapısıyla daha dirençli bir Kahramanmaraş oluşturmak için gayretimizi sürdürüyoruz.

Dulkadiroğlu ilçemizde de hasar ve zemin durumları göz önünde bulundurularak mümkün olduğu ölçüde inşaat alanı korunarak kat sayısını 5 ile sınırlandırdık.

Doğukent’te tamamen yıkılmış ve eskiden kooperatif olan bir alanda yerinde dönüşümün hızlandırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Dulkadiroğlu Belediyemizle ortak bir çalışma yürütüyoruz.

İnşallah hemşehrilerimizin sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturacağız” dedi.