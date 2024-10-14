Saldırı sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı aktarılan haberde, İsrail saldırısının çadırlarda yangına yol açtığı ve alevlerin yayılmaya devam ettiği kaydedildi.

Sağlık kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, saldırı sonrasında çıkan yangında yerinden edilen Filistinlilere ait yaklaşık 30 çadır yandı. Yangın yaklaşık 45 dakika devam etti.

Saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu