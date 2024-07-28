Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli ve milli çip tasarımı çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla stratejik bir hamlede bulunarak, "Entegre Devre Tasarımı Çağrısı" açtı. Çağrı kapsamında 270 milyar liralık bütçe ayrılırken başvurular 31 Temmuz'a kadar alınmaya devam edecek.

Türkiye, üretim konusunda global krizin yaşandığı çip sektörüne yönelik böyle bir dönemde stratejik bir hamle yaptı. Bakanlık, Türkiye'nin çip kapasitesinin artırılması, ekosistemin geliştirilmesi ve entegre devre tasarım kabiliyetinin ülke geneline yayılması hedefiyle "Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri-Entegre Devre Tasarımı Projeleri Çağrısı" açtı. Çağrıya 31 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek.