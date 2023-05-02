Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından suyu bulanıklaşan Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentteki birçok doğal güzellik zarar gördü.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde bulunan gölün rengi, depremlerin ardından kahverengiye dönüştü. Aradan geçen süreçte gölün rengi yavaş yavaş yeşile dönmeye başladı.

deprem öncesi ve sonrası aynı açıdan çekilen görüntüler, gölün suyundaki renk değişimini gözler önüne serdi.

Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş'ta bulunan su kaynaklarının büyük bir bölümünün karstik kaynak olduğunu anlattı.