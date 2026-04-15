Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Silahlı saldırı sonrası okulda büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkili kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, mevcut durumda hem Kızılay hem de hastanelerde kan stoklarının yeterli olduğu ifade edildi. Açıklamada, herhangi bir acil kan ihtiyacının bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların iyi niyetle hastanelere yönelmesinin yoğunluk oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu durumun sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olabileceği belirtilerek, gereksiz başvuruların önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Vatandaşlardan, gelişmelerle ilgili yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak duyuruların dikkate alınması istendi. Herhangi bir ihtiyaç oluşması halinde gerekli bilgilendirmenin yetkili kurumlar tarafından yapılacağı bildirildi.