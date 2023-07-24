Elbistan'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor. Güneşli Mahallesi'nde çalışma yapılan ağır hasarlı binalardan biri, bugün saat 13.48'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yıkıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Elbistan'da AFAD'ın açıklamasına göre 4 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. İlk belirlemelere göre ağır hasarlı, yıkım aşamasındaki boş bir bina yıkıldı. Çok şükür ölü ya da yaralı yok. Allah memleketimizi her türlü felaketlerden korusun. Dualarınızı esirgemeyin."

