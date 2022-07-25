Türkiye'de mayısın üçüncü haftasında başlayan kiraz hasadı, yaylalarda devam ediyor.

"Napolyon" olarak da anılan Ziraat 0-900 cinsi kirazın yetiştirildiği Manisa'nın Demirci ilçesinin de aralarında bulunduğu bölgelerde çiftçiler hasat yapıyor.

İhracat rakamlarında ise geçen yıla göre düşüş gözleniyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin kiraz ihracatı, yılın 6 ayında bir önceki yıla kıyasla 68 bin tondan 55 bin tona geriledi.

İhracat geliri ise yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 166 milyon dolardan 129 milyon dolara düştü.

İhracatta ilk sırada, 54 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon dolarla Almanya ve 6 milyon dolarla Norveç takip etti.

Çiçekleri soğuk hava dalgası vurdu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ağaçların çiçeklendiği dönemde havaların mevsim normallerinin altında seyrettiğini söyledi.

Bu yıl kiraz üretiminde istedikleri verimi alamadıklarını vurgulayan Uçak, "Bu sene ciddi anlamda havaların soğuk gitmesi, rekoltede düşüşe neden oldu. Maalesef yüzde 22'lik düşüşle sezonu kapatıyoruz" dedi.

İhracat yapılan ülke sayının 49 olduğunu aktaran Uçak, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa rağmen buradaki ticaretimizi de koruduk." ifadelerini kullandı.